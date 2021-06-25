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Метро на Троєщину. Експерт розповів про хід будівництва нових станцій київського метрополітену

25 червня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Роботи зі зведення нової Подільсько-Звигурівської лінії не розпочались, оскільки тендер ще не оголосили

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві досі не стартували роботи з будівництва нової Подільсько-Звигурівської лінії метрополітену на Троєщину, хоча у КМДА напередодні заявили, що роботи зі зведення нової лінії підземки вже розпочались.

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Про це повідомляє Depo.Київ.

Експерт з будівництва Олег Тоцький заявив, що будівництво метро на Троєщину ще не почалось. Оскільки тендер на будівництво нової лінії підземки не було оголошено та розіграно.

За його словами, наразі під метро лише облаштували конструкції на нижньому ярусі Подільсько-Воскресенського мосту. Але вони будуються по титулу переправи і в рамках її будівництва.

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А в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" повідомили, що наразі триває виконання підготовчих робіт з будівництва конструкцій перегінних тунелей метрополітену, роботи з влаштування насипу під конструкції метро та дорожнього покриття на території Русанівських садів, а також земляні роботи. Крім того, вже влаштовано фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю.

Нагадаємо, що в КМДА заявляють. що що будівництво метро на Троєщину розпочнуть після відкриття Подільсько-Воскресенського мосту та займе 4-5 років.

Раніше ми повідомляли, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як відбувається будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.

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