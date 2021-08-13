Метро на Троєщину: у КМДА розповіли, коли чекати нових станцій

Коли роботи з Подільсько-Воскресенським мостом завершать, то розпочнуть будівництво нової лінії метрополітену

На будівництво четвертої лінії підземки необхідно близько 2,3 млрд доларів / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві планують до кінця 2021 року запустити на Подільсько-Воскресенському мості автомобільне сполучення та розпочати роботи з будівництва метро на Троєщину.

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Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю "Обозреватель".

"Арочний міст через річку Дніпро сьогодні стоїть уже в проектному положенні. До кінця місяця знімуть вже всі іржаві тимчасові опори. Заїзд зі сторони Нижнього і Верхнього Валу на сьогодні зроблений, там залишилося здійснити благоустрій. Достатньо активні роботи зараз ведуться на території Русанівських садів", - сказав він.

За його словами, зараз якраз будується частина метрополітену, який має з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, аби доїхати до вулиці Бальзака. А зі сторони Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке примкне до моста.

Коли роботи з мостом завершать, то розпочнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого, фактично, розпочався.

"Сьогодні є надії, що ми зможемо знайти інвестора, щоб будувати метрополітен. Це великі європейські банки – їх є декілька – які готові надавати місту достатньо дешеві кредити для будівництва метрополітену. Частина проекту у нас є. І після того, як поїде автомобільна частина – ми плануємо перейти до активного будівництва метрополітену", – підкреслив Микола Поворозник.

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Втілення цього проекту чекають не лише мешканці Троєщини, а і ті кияни, що живуть у Солом'янському районі Києва. Адже для них існує лише наземний транспорт, а єдина станція метрополітену "Вокзальна".

"Перемички існуючих сьогодні ліній метрополітену зі ще однією новою лінією дадуть можливість розвантажити переходи в центральній частині міста. Якщо ми з’єднаємо "Вокзальну" з "Лук’янівською", а "Лук’янівську" – з "Тараса Шевченка" – це дозволить зробити ще одну можливість пересадки з однієї лінії на іншу", – сказав Поворозник.

За його словами, на будівництво 18 нових станцій, за попередніми розрахунками, необхідно близько 2,3 млрд доларів. Збудувати їх можливо за 5 років з моменту старту активного будівництва.

А що з метро на Виноградар?

У Києві триває будівництво двох станцій – "Мостицька" і "Проспект Перемоги". Будівництво першої станції почалося в лютому 2019 року, а її відкриття заплановано на грудень 2021 року. Вона буде знаходиться між станціями Сирець і Проспект Правди. А станція "Проспект Правди" буде розташована в Подільському районеː на перехресті проспекту Правди і Межової вулиці на Виноградарі і Мостицькому масиві. Відкриття станції також заплановано на грудень 2021 року.

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