"Поповненню" в київському метрополітені бути? Коли чекати метро на Виноградар

Будівництво правого тунелю було розпочато ще у вересні минулого року

У Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як проходить будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець". Скільки метрів вже пройдено щитом "Галина", і коли почнеться будівництво другого тунелю?

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У компанії заявляють, що роботи тривають на всіх ділянках будівництва метро на Виноградар.

"На цей момент виконуються роботи з будівництва перегінних тунелів, а саме пройдено близько 1000 метрів правого тунелю. Уже готується демонтажна камера для прийому прохідницького щита "Галина". Відразу після його виходу на поверхню, він буде знову переміщений на станцію "Мостицька" для проходки лівого тунелю", – розповіли сайту "Сьогодні" в АТ "Київметробуд".

Тут додають, що довжина одного тунелю від "Мостицької" до станції "Сирець" – 1300 метрів. Тобто, щиту ще доведеться неабияк попрацювати.

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Але як запевняють на підприємстві, вже в наступному місяці вони планують завершити будівництво цього тунелю і приступити до будівництва другого.

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Відзначимо, що будівництво правого тунелю було розпочато у вересні минулого року і займе скоріше за все десять місяців. Якщо щит запустять в роботу в вересні, то відкриття станції метро "Мостицька" можна очікувати не раніше літа наступного року.

Відстають від графіка

Раніше заявлялося, що станції "Мостицька" і "Проспект Правди" будуть здані в експлуатацію до кінця 2021 року. Але схоже, що плани у метробудівців змінилися.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в світі та в Україні, графік будівництва метро на Виноградар трохи порушений. Втім, ми намагаємося надолужити згаяне", – повідомляють в "Київметробуді".

На підприємстві сумніваються, що зможуть відкрити станції до кінця 2021 року.

"Швидше за все графік буде зміщений, але поки ми не можемо назвати точну дату відкриття станцій. Швидше за все, це відбудеться навесні 2022 року", – повідомили нам в "Київметробуді".

Повернули до ЖК?

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Деякі ЗМІ пишуть, що метро на Виноградар спеціально розгорнули в інший бік, щоб лінія пройшла поруч з ЖК "Варшавський". Чи відповідає ця інформація дійсності?

"У нас за проєктом дві черги будівництва. Перша черга – продовження зеленої гілки метро до проспекту Правди, де будуть знаходитися станції "Мостицька" і "Проспект Правди". Після цього будуть побудовані ще дві станції та електродепо. Ми виконуємо роботи відповідно до проектної документації, наданої замовником будівництва, з виконанням всіх технологій і процесів. Тому говорити, що метро тягнуть до ЖК або будують по-іншому – абсолютно безпідставно", – запевняють в "Київметробуді".

Так само в компанії заперечують інформацію про подорожчання проекту будівництва метро на Виноградар.

"Роботи виконуються за договором і сумою, з якої ми виграли цей тендер через систему ProZorro", – зазначають на підприємстві.

Землю з Виноградаря вивозять на Троєщину

Багатьох цікавить питання: куди дівається земля, яку вантажівки вивозять при будівництві тунелів.

"Порода після проходки тунелів вивозиться на спеціальні полігони, згідно підписаних договорів. Полігони знаходяться в Пирогово і на Троєщині. Вже вивезено понад 65 тисяч тонн породи", – повідомили нам в "Київметробуді".

Закритий спосіб

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Метро на Виноградар будується двома способами – закритим і відкритим.

Вироблення грунту проводиться за допомогою спеціального обладнання – прохідницького щита. Після того відбувається облицювання тунелю. Закритим способом будується тунель від діючої станції метрополітену "Сирець" до нової станції "Мостицька".

Відкритий спосіб

Для будівництва станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", а також тунелів між ними проектом передбачено відкритий спосіб будівництва тунелів в котловані з застосуванням "стіни в грунті". Стіни майбутнього тунелю зміцнюються залізобетоном. Після чого спецтехніка вибирає між ними грунт на повну глибину і ширину тунелю.

Потім будується оправа тунелю – і котлован засипається. Таким чином будують тунелі від станції "Мостицька" до "Проспекту Правди".

Між станцією "Мостицька" і "Проспектом Правди" поїзди курсуватимуть друг над одним. Для будівництва метро вперше в столиці буде використана технологія двох'ярусних тунелів.

Раніше ми писали, в київському метрополітені – знову тисняви на станціях.

Нагадаємо, що проїзд в київському метро незабаром подорожчає.