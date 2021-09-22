Метро на Виноградар. Слухання в суді про терміни здачі метро перенесли

Щит "Галина" вже добудував один тунель, але ще перебуває під землею

Перегінний тунель від нової станції «Мостицька» до станції «Сирець» вже добудований / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання про перенесення термінів здачі метро на Виноградар продовжують розглядати в Господарському суді. "Київметробуд" вимагає змінити терміни в договорі з стосовно здачі нових станцій метро. Засідання суду, яке було призначено на 16 вересня, перенесли на 23 вересня. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Київському метрополітені.

На підприємстві причину перенесення слухання не коментують, лише зазначають: "Так вирішив суд".

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Як вплине судовий розгляд на будівництво гілки метро на Виноградар, поки невідомо. Потрібно дочекатися рішення суду.

На якому етапі будівництво

Відомо, що перегінний тунель від нової станції "Мостиська" до станції "Сирець" був добудований на початку вересня. Щоб його побудувати знадобився рік, адже почали його прокладати 3 вересня 2020 року. Прохідницький щит "Галина" поки знаходиться під землею. Його фініш на "Сирці" пройшов без пафосного торжества – тихо і скромно.

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Щит ще належить отримати на поверхню і знову перевести на "Мостицьку". Коли його там зберуть, поки невідомо. Тільки після складання він приступить до будівництва другого тунелю до станції "Сирець".

Тобто, другий тунель буде добудований не раніше осені наступного року.

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