Метро в центрі Києва можуть закрити 15 жовтня: список станцій

У метро Києва 15 жовтня можуть закрити кілька станцій. Обмеження можливі перед та після футбольного матчу на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".
Гра почнеться о 17:00. Перед та після матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метро.
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Які станції можуть закрити?
На вхід перед початком футбольного матчу може бути закрита:
- станція "Олімпійська"
Після закінчення гри обмеження можливі на станціях:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
Станції закриватимуть для того, щоб уникнути скупчення людей.
Запуск метро на Виноградар знову перенесли
Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену до житлового масиву Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здачі робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.
- "Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.
- На цьому етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування будівництва метрополітену в 2017-2021 роках становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.
- "Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити будівництво – не вистачає коштів.
Для завершення генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не будуть підписані додаткові угоди.
Раніше ми писали:
- У метро Києва організували безкоштовний проїзд. Ним могли скористатися і кияни, і гості столиці.
- У соціальних мережах обговорюють навігаційну систему, якою обладнаний один із потягів у Київському метрополітені.