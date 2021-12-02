Метро у Києві відновило роботу

Метрополітен у Києві відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на коліях на станції "Палац Україна".
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Метрополітен у Києві відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на коліях на станції "Палац Україна".
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2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка ПольщаЗануритись у той день
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