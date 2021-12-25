"Мінування" мосту та збій транспорту: Київ скували великі затори (карта)

Також на деяких ділянках затруднений рух через ДТП

У Києві утворилися величезні затори. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері у суботу, 25 грудня, у Києві стався масовий збій у роботі міського транспорту. Через це на дорогах утворилися великі затори.

Докладніше про ситуацію на київських дорогах – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв №12, 17 між зуп. Лісова та зуп. Спецдиспансер з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Організовано рух автобусів №12Т (пл. Шевченка – 14 лінія)

Також затримується рух тролейбусів №42, 43, 50 до ст. м. Либідська, велике розворотне кільце з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

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Рух тролейбусів №42, 43, 50 організований по малому кільцю.

Крім того, затримується рух автобусів №51, 55, 115, 118 через "мінування" мосту Патона.

Де затори?

Рух у столиці затруднений на вулицях Басейна, В'ячеслава Чорновола, Велика Житомирська, Миколи Бойчука, а також на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

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Крім того, затори скували Харківське шосе, проспект Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, вулицю Центральну, Євгена Харченка та Колекторну.

У Києві повністю перекрили міст Патона

У Києві ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

В управлінні поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що повідомлення про мінування надійшло до колцентру СБУ о 17:00.