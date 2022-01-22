Чи можуть закрити Південний міст на ремонт – ми дізналися

Закриття Південного мосту просто призведе до транспортного колапсу

Ремонтні роботи Південного мосту продовжуються / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року Південний міст столиці знову збираються ремонтувати. Замінять деформаційні шви та змінять дорожнє покриття. Але, як виявилося, за останні роки такі роботи вже було зроблено. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи можна повністю закрити міст на капремонт і коли почнуть роботи.

Чи можна закрити Південний міст?

Теоретично закрити Південний міст повністю на ремонт можливо, його закриття просто призведе до транспортного колапсу.

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"Як вихід – ми проводимо ремонти деформаційних швів, частково обмежуючи рух транспорту, поки що це єдиний вихід", – розповідали раніше сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

Наприклад, минулого року почали ремонтувати опори на естакаді Південного мосту та міняти деформаційні шви на переправі.

Коли міст можна закрити для ремонту?

Почати ремонт Південного мосту вдасться, коли на повну потужність запрацює Дарницький автомобільно-залізничний міст (у народі міст Кірпи).

"Зараз активно добудовуються з'їзди з цього мосту на лівому березі Дніпра. Це завдання для проєктувальників, як краще вчинити в цьому випадку, щоб виправити проблему, яка була закладена ще на етапі проєктування", – додає директор аналітико-дослідного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, що збудувати нові з'їзди з мосту Кірпи на лівому березі обіцяють до кінця 2022 року.

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