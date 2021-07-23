Можуть закрити три станції: завтра в роботі київського метрополітену будуть зміни

Такий механізм застосовується з міркувань безпеки пасажирів на платформах станцій

Робота столичної підземки під час футбольного матчу. Фото: колаж "Сьогодні"

Завтра, 24 липня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Інгулець" (смт Петрове), можливі деякі зміни в роботі київського метрополітену.

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Про це повідомляє прес-служба столичної підземки в Facebook.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пишуть у повідомленні.

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Раніше ми писали, про станцію метро "Берестейська", яку прикрашав Ленін, вирували бактерії-шкідники і недавно затопило водою.

Нагадаємо, що на станції метро "Дорогожичі" пасажири спостерігають сліди від потоків води, яка якимось чином потрапила на станцію.