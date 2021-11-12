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Молитви Кличку не допомогли. У Києві знову обрушився міст Патона (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 листопада, 12:11
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У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як обвалюється аварійний міст Патона
У Києві черговий обвал мосту Патона.
У Києві черговий обвал мосту Патона. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві черговий обвал мосту Патона. Він стався лише за кілька днів після того, як мер столиці Віталій Кличко заявив, що щодня "молиться, щоб із мостом усе було нормально".

Відео з обвалу оприлюднив Telegram-канал "Киев.Власть".

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"На мосту Патона запустився своєрідний пісочний годинник. Мер, при якому закінчиться час, повинен буде подати у відставку", – йдеться у підписі до відео.

У "Київавтодорі" заперечують, що був обвал

Сайту "Сьогодні" розповіли про дивні предмети, що падали у Дніпро з мосту Патона. Момент падання було зафіксовано камерами відеоспостереження. Але у "Київавтодорі" кажуть, що опублікованому у соціальних мережах відео кілька днів чи навіть тижнів.

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"Відео однозначно не нове, але такий інцидент справді був. Співробітниками КП "Київавтодормост" встановлено, що у воду мосту впали речі безпритульних. Вони живуть під мостом Патона на теплотрасі. У воду впали речі безпритульних та каміння, яке вони принесли на теплотрасу, де обладнали своє житло. Конструкції від мосту Патона у воду не падали", – заявили сайту "Сьогодні".

Там додають, що співробітники КП "Київавтодормост" регулярно просять безпритульних піти з переправи, але вони не слухаються.

Влітку під мостом Патона на лівому березі Дніпра проживало кілька безпритульних, які облаштували там ціле міні-містечко. Мабуть, після настання холодів бездомні перебралися в тепле місце – теплотраса під мостом, де й облаштували нове житло.

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Влітку під мостом Патона жили безхатченки. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Молитви Кличка

В інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вийшло 9 листопада, Віталій Кличко прозвітував про ситуацію на мосту Патона.

"Щранку я молюся, щоб з мостом Патона все було нормально, тому що він перебуває в аварійному стані" – заявив Кличко.

Він додав, що тільки реконструкція мосту Патона буде коштувати більше півмільярда доларів. Але при цьому не розповів, коли розпочнуться роботи.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

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