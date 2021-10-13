Міст Метро в Києві зроблять суперміцним: що зміниться

Переправу через Дніпро не ремонтували з моменту відкриття – "Сьогодні" з'ясували, які роботи проведуть на мосту

У столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати вже наступного року.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Міст Метро разом із Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, Гідропарком. На правому березі переправа завершується станцією метро "Дніпро". Тут на міст Метро виїжджають поїзди червоної лінії підземки.

Якщо прогулятися по набережній під мостом, то можна наочно оцінити стан переправи – її конструкції покриті іржею, деякі місця забиті дошками, а на опорах видніються тріщини.

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Хто і коли побудував

Міст Метро відкрили 5 листопада 1965 року. Це арочний міст, який складається з семи прольотів; Переправа залізобетонна. Її довжина 684,5 метри. Ширина моста – 28 метрів; Автор проекту та головний інженер – Георгій Фукс; Це двоярусна споруда для руху метропоїздів (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків); Міст Метро був побудований поруч із місцем, де був розміщений київський Ланцюговий міст, зруйнований у 1920 році. На його основі був зведений Міст імені Євгенії Бош, але його підірвали під час Другої світової війни; Міст Метро – перша у світі за розмірами прогонів аркова споруда на сухих стиках. Консолі складено з окремих залізобетонних блоків, з'єднаних металевими болтами.

Що зроблять із мостом

Як розповіли сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор", попередньо на мосту планують провести ремонт усіх його елементів і проїздів.

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Замінять систему водовідведення. Саме вода впливає на стан мостових конструкцій;

розширять тротуари і облаштують велодоріжки;

відремонтують прогони;

повністю відремонтують всі опори;

замінять всі деформаційні шви;

замінять тротуарні блоки;

відремонтують перила і бар'єрну огорожу;

ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.

Натягнуть, як струну

Найбільш важливий етап ремонту мосту Метро – посилення балок прогонової будови або, простіше кажучи, арок моста. Їх посилять пучками високоміцної арматури. Ця технологія широко використовується у Німеччині і Польщі.

"У нас ця технологія використовується не так часто, але вона дуже добре підходить для підсилення конструкцій старих мостів. За допомогою спеціальної машини, яка завозиться на міст, бетонуються перетинки, по ним натягаються троси, як струна. Таким методом був фактично врятований міст через Русанівську протоку. Він є частиною моста Метро. Також будуть посилювати прогонні будови метромосту, який проходить через Дніпро", – розповіли в "Київавтодорі".

Там запевняють, що закривати рух транспорту по мосту Метро не планують, буде лише часткове обмеження руху.

Коли почнуть ремонт?

Раніше в КМДА повідомляли, що оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття. Нині закінчується робота над проєктом реставрації моста Метро.

"Ми сподіваємося отримати його до кінця цього року і провести експертизу. До самого ремонту зможемо приступити у наступному році. Ремонт мосту буде проводиться за кошти ЄБРР. Міст Метро – це пам'ятник архітектури, і там буде проводитися не реконструкція, а реставрація", – пояснив "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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