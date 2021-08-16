Міст Патона розсипається: чому на ньому видно тріщини і іржу (фото)

Проект реставрації шляхопроводу зараз розробляється

У Києві відреставрують, а не відремонтують міст, оскільки споруда має охоронний статус і вважається пам'ятником архітектури / Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють в соціальних мережах стан поручнів моста Патона, які вкрилися іржею і вже в деяких місцях відвалюються від основної частини переправи.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

У комунальній корпорації "Київавтодор" не заперечують, що міст знаходиться в проблемному стані, там відзначають, що фахівці регулярно стежать за конструкціями моста Патона.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Міст став таким не вчора і навіть не позавчора. Його стан нам відомий – він потребує ремонту. Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" регулярно стежать за станом моста Патона. Щоб знизити навантаження на конструкції було прийнято рішення прибрати рух транспорту на його двох крайніх смугах. Також по мосту заборонено рух вантажівок і великого громадського транспорту – довгих автобусів і тролейбусів-гармошок", – відзначають в "Київавтодорі".

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Міст потребує ремонту і про це заявлялося неодноразово. Це буде реставрація, оскільки споруда має охоронний статус і вважається пам'ятником архітектури.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Проект реставрації моста Патона зараз розробляється.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Про міст Патона

Міст імені Є. О. Патона – один з мостів через Дніпро в Києві. Будівництво розпочато в 1940 році. Побудований в 1953 році, рух по мосту відкрито 5 листопада 1953 року.

Довжина його 1543 метри. Він є частиною Малої окружної дороги. В'їзд на міст з боку правого берега оформлений пропилеями доричного ордера, з лівого – двома колонами заввишки 20 м.

До реконструкції мосту, проведеної в 2004 році, по мосту Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній, що з'єднувала лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною.

Нагадаємо, що за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд з 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд знаходяться в ремонті.

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Крім того, в Києві з однією з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу з стосовно стану конструкції. З огляду на те, що міст проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.