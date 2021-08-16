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Може впасти. Киян налякав стан естакади Південного моста

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 серпня, 14:59
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Візуально здається, що конструкції перил ось-ось відлетять від загальної конструкції естакади
Жителі столиці звернули увагу на ділянку моста, де вже почалися ремонтні роботи / Фото: колаж "Сьогодні"
Жителі столиці звернули увагу на ділянку моста, де вже почалися ремонтні роботи / Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють в соціальних мережах стан естакади Південного моста, який руйнується слідом за мостом Патона. Конструкції перил сильно постраждали від корозії.

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"Сьогодні" розбиралися, що відбувається з мостом.

Судячи з фото з місця, видно, що в деяких місцях вони тримаються на "чесному слові" і ось-ось відлетять від загальної конструкції естакади. Південний міст і його естакада були відкриті в Києві 31 роки тому, а саме 25 грудня 1990 року.

Фото: Хрещатик.News
Фото: Хрещатик.News

У комунальній корпорації "Київавтодор" зазначають, що жителі столиці помітили саме ділянку естакади, де почалися ремонтні роботи. Ситуація повністю перебуває під контролем фахівців.

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"Ремонт естакади Південного мостового переходу вже йде. Роботи тривають з опорами і виконуються під проїжджою частиною. Адже головне – відремонтувати основні конструкцій естакади. До речі, заміна перильного огородження естакади також є в планах", – повідомили сайту "Сьогодні" в КК "Київавтодор".

Фото: Хрещатик.News
Фото: Хрещатик.News

Нагадаємо, що за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд з 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд знаходяться в ремонті.

Раніше ми повідомляли, що:

  • в Києві з однією з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу з стосовно стані конструкції. З огляду на те, що міст проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.
  • в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.
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