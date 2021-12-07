Чи можна оформити повторно? Що робити, якщо втратили Карту киянина

Якщо ви втратили Карту киянина, то необхідно відразу повідомити Ощадбанк, щоб її заблокували.
Про це повідомляється в матеріал сайту "Сьогодні".
Що робити?
Навіть якщо після блокування стара карта раптом знайшлася, розблокувати її вже не вийде – потрібно оформляти нову.
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За повторне оформлення картки доведеться платити за тарифами банку, навіть якщо зробили безкоштовно.
Що можна з карткою киянина?
- можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;
- доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;
- карту можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.
- з карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торгівельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3 -7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".
- Можна, можливо відвідувати зоопарк заплативши до 50% вартості квитка.
Раніше ми писали:
Які проблеми виникають з картою киянина та через що її можуть заблокувати.
Чи можна оформити картку киянина чи її перевипуск онлайн або по телефону.