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Чи можна оформити повторно? Що робити, якщо втратили Карту киянина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 18:22
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Карту киянина ви можете оформити повторно
Така карта дає безліч переваг / Колаж "Сьогодні"
Така карта дає безліч переваг / Колаж "Сьогодні"

Якщо ви втратили Карту киянина, то необхідно відразу повідомити Ощадбанк, щоб її заблокували.

Про це повідомляється в матеріал сайту "Сьогодні".

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Що робити?

Навіть якщо після блокування стара карта раптом знайшлася, розблокувати її вже не вийде – потрібно оформляти нову.

За повторне оформлення картки доведеться платити за тарифами банку, навіть якщо зробили безкоштовно.

Що можна з карткою киянина?

  • можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;
  • доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;
  • карту можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.
  • з карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торгівельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3 -7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".
  • Можна, можливо відвідувати зоопарк заплативши до 50% вартості квитка.

Раніше ми писали:

  • Які проблеми виникають з картою киянина та через що її можуть заблокувати.

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  • Чи можна оформити картку киянина чи її перевипуск онлайн або по телефону.

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