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Бігав по рейках. Чоловік зупинив рух поїздів у київському метро

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 вересня, 13:14
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Хулігана в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння шукають поліцейські
Рух на лінії метро було зупинено на 3-4 хвилини
Рух на лінії метро було зупинено на 3-4 хвилини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на станції метро "Контрактова площа" чоловік паралізував рух поїздів на синій гілці. За словами очевидців, вчора пізно ввечері молодик в неадекватному стані бігав по рейках.

Він ніяк не реагував на слова поліцейського вибратися на поверхню. Інцидент тривав кілька хвилин. Благо, машиніста який прибував на станцію поїзда попередили про неадеквата на рейках.

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Незабаром чоловік з рюкзаком за плечима виліз на платформу. В результаті рух на лінії метро було зупинено на 3-4 хвилини.

Що кажуть у столичній підземці

Дивно, але хулігану вдалося втекти від поліції.

"Так, такий інцидент стався на станції метро "Контрактова площа". Поїзд в метро стояв дві хвилини, поки чоловік вилазив на перон. Чоловік вів себе неадекватно, був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Його заспокоювала співробітниця метро. Він скористався метушнею на пероні і втік в сторону виходу з метро. Поліцейському не вдалося його наздогнати і затримати. На цей момент його особа не встановлена", – розповіли "Сьогодні" в поліції Києва.

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Копи кажуть, що ведеться пошук чоловіка і йому доведеться відповідати за хуліганські дії. У поліції зазначають, що під час інциденту ніхто з людей не постраждав.

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