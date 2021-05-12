Ми забули про годину пік. У метро пояснили причину тисняви на станції "Лук'янівська"

Сьогодні в Мережі з'явилися фото справжньої тисняви на столичній станції метро "Лук'янівська". У метрополітені прокоментували "Сьогодні" стовпотворіння пасажирів на вході в підземку.

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На підприємстві зазначають, що скупчення пасажирів – це забута усіма година пік.

"Всі вже відвикли від цього і людям здається, що на станції щось сталося. Це не так. Закінчився локдаун і люди повернулися до звичайного ритму життя. Пасажирів стало більше. Але в метрополітені діють обмеження на випадок великого пасажиропотоку – на вхід відкрито дві двері", – пояснили нам в Київському метрополітені.

В адміністрації метро радять пасажирам на майбутнє не штурмувати станцію, а дочекатися коли пасажиропотік спаде і спокійно зайти в підземку.

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Раніше ми писали, що в столиці для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.

Нагадаємо, що в київському метро на всіх станціях з'явилися дефібрилятори. Ми писали де їх можна знайти.