На Центральному вокзалі Києва з'явився пункт підтримки Дія: які послуги можна отримати

У центрі вакцинації на головному залізничному вокзалі у Києві запрацював пункт підтримки "Дія".
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
У співпраці з Міністерство цифрової трансформації України АТ "Укрзалізниця" розгорнула пункт допомоги з отримання СOVID-сертифікатів на Центральному залізничному вокзалі Києва (центр вакцинації, Синя зала).
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Яку допомогу може отримати пасажир:
- вирішити питання із генеруванням СOVID-сертифіката у додатку або на порталі "Дія";
- роздрукувати сертифікат про вакцинацію з QR-кодом (документ також дає право на посадку в поїзд).
Пункти підтримки працюють у таких центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12
Що потрібно знати про роботу транспорту
Кабмін України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Вони діють з 21 жовтня.
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" областях будуть дозволені, тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде один із таких документів:
- документ про повний курс вакцинації;
- якщо "жовта зона" – вистачить і документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини;
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозової вакцини або двома дозами дводозової вакцини, які дозволені ВООЗ, негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання людини від ковіду, підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який діє 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобуси, літаки і поїзди – маршрути міжобласного сполучення. Однак ці правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.
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