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На Центральному вокзалі Києва з'явився пункт підтримки Дія: які послуги можна отримати

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
3 листопада, 07:00
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За кілька днів відомство планує відкрити подібні пункти ще у двох місцях
В Україні відкрили пункти підтримки "Дія". Колаж: "Сьогодні"
В Україні відкрили пункти підтримки "Дія". Колаж: "Сьогодні"

У центрі вакцинації на головному залізничному вокзалі у Києві запрацював пункт підтримки "Дія".

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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У співпраці з Міністерство цифрової трансформації України АТ "Укрзалізниця" розгорнула пункт допомоги з отримання СOVID-сертифікатів на Центральному залізничному вокзалі Києва (центр вакцинації, Синя зала).

Яку допомогу може отримати пасажир:

  • вирішити питання із генеруванням СOVID-сертифіката у додатку або на порталі "Дія";
  • роздрукувати сертифікат про вакцинацію з QR-кодом (документ також дає право на посадку в поїзд).

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Пункти підтримки працюють у таких центрах вакцинації:

  • Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
  • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

Що потрібно знати про роботу транспорту

Кабмін України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Вони діють з 21 жовтня.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" областях будуть дозволені, тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде один із таких документів:

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  • документ про повний курс вакцинації;
  • якщо "жовта зона" – вистачить і документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини;
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозової вакцини або двома дозами дводозової вакцини, які дозволені ВООЗ, негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання людини від ковіду, підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який діє 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобуси, літаки і поїзди – маршрути міжобласного сполучення. Однак ці правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.

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