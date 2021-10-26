На Центральному залізничному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації: як зробити щеплення

У Києві на Центральному залізничному вокзалі вирішили перенести пункт вакцинації. Рішення прийнято через занадто великий попит на щеплення від коронавірусу.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Київ – одне з міст-лідерів за кількістю вакцинованих: з 21 жовтня у пункті вакцинації Центрального вокзалу було щеплено близько 1500 людей.
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Де тепер вакцинуватись
Пункт щеплення тепер працює у Синьому залі.
"Для зручності пасажирів, а також враховуючи збільшення попиту, пункт вакцинації перенесено до Синього залу Центрального вокзалу", – повідомили в УЗ.
У залі є спеціальна розмітка для дотримання дистанції, кабінет для лікарів, а також місця, де можна дочекатися своєї черги або за рекомендацією лікаря перечекати деякий час після вакцинації.
Як знайти пункт вакцинації Фото: УЗ
На яких вокзалах працюють пункти вакцинації:
- Київ (2 пункти);
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Ніжин;
- Коростень;
- Рівне;
- Хмельницький,
- Ужгород,
- Краматорськ,
- Маріуполь,
- Миколаїв,
- Кам'янське
- Шепетівка,
- Куп'янськ,
- Тернопіль,
- Сміла,
- Івано-Франківськ,
- Ковель.
Де є центри вакцинації та тестування. Фото: УЗ
Нові правила
З 21 жовтня, крім квитка та документа, що засвідчує особу, для проїзду поїздами дальнього прямування пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або у додатку "Дія"),
- документ про одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19 повинні бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки на поїзд.
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