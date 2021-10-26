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На Центральному залізничному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації: як зробити щеплення

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 19:27
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На вокзалі дуже великий попит на вакцинацію від коронавірусу
На Центральному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації.
На Центральному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Центральному залізничному вокзалі вирішили перенести пункт вакцинації. Рішення прийнято через занадто великий попит на щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

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Київ – одне з міст-лідерів за кількістю вакцинованих: з 21 жовтня у пункті вакцинації Центрального вокзалу було щеплено близько 1500 людей.

Де тепер вакцинуватись

Пункт щеплення тепер працює у Синьому залі.

"Для зручності пасажирів, а також враховуючи збільшення попиту, пункт вакцинації перенесено до Синього залу Центрального вокзалу", – повідомили в УЗ.

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У залі є спеціальна розмітка для дотримання дистанції, кабінет для лікарів, а також місця, де можна дочекатися своєї черги або за рекомендацією лікаря перечекати деякий час після вакцинації.

Як знайти пункт вакцинації Фото: УЗ

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На яких вокзалах працюють пункти вакцинації:

  • Київ (2 пункти);
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Ніжин;
  • Коростень;
  • Рівне;
  • Хмельницький,
  • Ужгород,
  • Краматорськ,
  • Маріуполь,
  • Миколаїв,
  • Кам'янське
  • Шепетівка,
  • Куп'янськ,
  • Тернопіль,
  • Сміла,
  • Івано-Франківськ,
  • Ковель.

Де є центри вакцинації та тестування. Фото: УЗ

Нові правила

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що засвідчує особу, для проїзду поїздами дальнього прямування пасажири повинні мати:

  • сертифікат про вакцинацію (паперовий або у додатку "Дія"),
  • документ про одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19 повинні бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки на поїзд.

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