На Центральному залізничному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації: як зробити щеплення

На вокзалі дуже великий попит на вакцинацію від коронавірусу

На Центральному вокзалі Києва перенесли пункт вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Центральному залізничному вокзалі вирішили перенести пункт вакцинації. Рішення прийнято через занадто великий попит на щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

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Київ – одне з міст-лідерів за кількістю вакцинованих: з 21 жовтня у пункті вакцинації Центрального вокзалу було щеплено близько 1500 людей.

Де тепер вакцинуватись

Пункт щеплення тепер працює у Синьому залі.

"Для зручності пасажирів, а також враховуючи збільшення попиту, пункт вакцинації перенесено до Синього залу Центрального вокзалу", – повідомили в УЗ.

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У залі є спеціальна розмітка для дотримання дистанції, кабінет для лікарів, а також місця, де можна дочекатися своєї черги або за рекомендацією лікаря перечекати деякий час після вакцинації.

Як знайти пункт вакцинації Фото: УЗ

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На яких вокзалах працюють пункти вакцинації:

Київ (2 пункти);

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Ніжин;

Коростень;

Рівне;

Хмельницький,

Ужгород,

Краматорськ,

Маріуполь,

Миколаїв,

Кам'янське

Шепетівка,

Куп'янськ,

Тернопіль,

Сміла,

Івано-Франківськ,

Ковель.

Де є центри вакцинації та тестування. Фото: УЗ

Нові правила

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що засвідчує особу, для проїзду поїздами дальнього прямування пасажири повинні мати:

сертифікат про вакцинацію (паперовий або у додатку "Дія"),

документ про одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19 повинні бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки на поїзд.

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