На Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту і пішоходів

З 27 лютого роботи починають на частині шляхопроводу в напрямку центру

З 7:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту. Починається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Починається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи будуть виконуватися в комплексі з оновленням вул. Борщагівській. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році. З 27 лютого роботи починають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – почнуть також в напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в сторону центру. Пішоходи зможуть рухатися по тротуару шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".

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