На яких вулицях рух буде обмежено? Завтра центр Києва перекриють

У Києві перекриють Софійську площу 5 червня. Фото: Чудовий Київ

У центрі Києва увечері 5 червня обмежать руху транспорту. О 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт "Зірки світової опери".

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською)", – пишуть у повідомленні.

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Транспорт не зможе проїхати – з 19:30 до 21:30. Крім цього, змінять рух тролейбуси маршрутів № 6, 16, 18.

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У цей час рух тролейбусів буде організовано:

тролейбуси маршруту №6 – від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";

тролейбуси маршрутів №16, 18 – відповідно від вул. Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше ми писали, що в Києві у автомобіля на ходу відірвався причіп і перекрив рух.

Нагадаємо, нещодавно стався прорив води на "Либідській" в Києві – рух також було перекрито.