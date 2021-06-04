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На яких вулицях рух буде обмежено? Завтра центр Києва перекриють

4 червня, 13:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Змінять рух і тролейбуси №6, 16, 18 – як організують рух

У Києві перекриють Софійську площу 5 червня. Фото: Чудовий Київ

У Києві перекриють Софійську площу 5 червня. Фото: Чудовий Київ

У центрі Києва увечері 5 червня обмежать руху транспорту. О 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт "Зірки світової опери".

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською)", – пишуть у повідомленні.

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Транспорт не зможе проїхати – з 19:30 до 21:30. Крім цього, змінять рух тролейбуси маршрутів № 6, 16, 18.

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У цей час рух тролейбусів буде організовано:

  • тролейбуси маршруту №6 – від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";
  • тролейбуси маршрутів №16, 18 – відповідно від вул. Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше ми писали, що в Києві у автомобіля на ходу відірвався причіп і перекрив рух.

Нагадаємо, нещодавно стався прорив води на "Либідській" в Києві – рух також було перекрито.

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