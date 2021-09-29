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На мосту Метро в Києві обмежать рух транспорту на чотири дні: причина і терміни

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 вересня, 14:57
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Роботи в напрямку лівого берега почнуть в ніч на суботу 2 жовтня
Дорожники відремонтують міст
Дорожники відремонтують міст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня. На стан старих деформаційних швів на мосту через річку Дніпро надходять скарги від водіїв.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви", – йдеться в повідомленні.

Роботи в напрямку лівого берега почнуть в ніч на суботу 2 жовтня.

Карта ремонту моста
Карта ремонту моста / Фото: КГГА

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"Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік", – додають у прес-службі.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

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Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради.

"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводяться в нічний час доби", – пише автор.

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