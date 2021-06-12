На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгублені

Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"
На станції Київського метрополітену "Шулявська" з'явилися два ряди турнікетів, що дуже здивувало пасажирів, які регулярно користуються цією станцією.
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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", новий ряд турнікетів встановили практично біля каси станції. І саме тут пасажири оплачують проїзд. Другий ряд турнікетів, який стоїть на колишньому місці, пасажири просто проходять. Хоча одна жінка намагалася і там прикладати картку. Мабуть, не зрозумівши, що вже оплатила проїзд.
Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"
Як пояснили сайту "Сьогодні" співробітники станції "Шулявська", така перестановка пов'язана з заміною старих турнікетів на нові.
"Станція "Шулявська" має тільки один вихід. Тому тут потрібно оперативно змінювати турнікети. Старий ряд турнікетів відключений і буде демонтований. На їх місці – встановлять нові. Поки це станеться і запрацюють нові, пасажири будуть оплачувати поїзд на турнікетах, які встановлені ближче до входу у вестибюль станції ", – пояснила нам чергова.
Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"
На випадок великого скупчення пасажирів на станції "Шулявська" будуть обмежувати вхід – залишати відкритими тільки одні двері. Коли стартує заміна турнікетів на "Шулявській", поки невідомо.
Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"
Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"
Турнікети в київському метро регулярно стають проблемою – недавно хвилю обурення викликали нові турнікети. Городяни нарікають на те, що самі пристрої турнікетів часто зависають і доводиться довго чекати, коли на панелі загориться зелений колір.