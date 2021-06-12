На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгублені

Така перестановка пов'язана з заміною старих турнікетів на нові, платити за проїзд двічі не доведеться

Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"

На станції Київського метрополітену "Шулявська" з'явилися два ряди турнікетів, що дуже здивувало пасажирів, які регулярно користуються цією станцією.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", новий ряд турнікетів встановили практично біля каси станції. І саме тут пасажири оплачують проїзд. Другий ряд турнікетів, який стоїть на колишньому місці, пасажири просто проходять. Хоча одна жінка намагалася і там прикладати картку. Мабуть, не зрозумівши, що вже оплатила проїзд.

Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"

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Як пояснили сайту "Сьогодні" співробітники станції "Шулявська", така перестановка пов'язана з заміною старих турнікетів на нові.

"Станція "Шулявська" має тільки один вихід. Тому тут потрібно оперативно змінювати турнікети. Старий ряд турнікетів відключений і буде демонтований. На їх місці – встановлять нові. Поки це станеться і запрацюють нові, пасажири будуть оплачувати поїзд на турнікетах, які встановлені ближче до входу у вестибюль станції ", – пояснила нам чергова.

Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"

На випадок великого скупчення пасажирів на станції "Шулявська" будуть обмежувати вхід – залишати відкритими тільки одні двері. Коли стартує заміна турнікетів на "Шулявській", поки невідомо.

Реклама Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"

Станція метро "Шулявська". Фото Олександра Марущака, "Сьогодні"

Турнікети в київському метро регулярно стають проблемою – недавно хвилю обурення викликали нові турнікети. Городяни нарікають на те, що самі пристрої турнікетів часто зависають і доводиться довго чекати, коли на панелі загориться зелений колір.