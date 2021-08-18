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На станції метро "Майдан Незалежності" в Києві закінчили ремонт ескалаторів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 16:44
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Вартість робіт склала майже 60 мільйонів гривень – всього в столичній підземці працює 122 ескалатора
Станція "Майдан Незалежності". Фото: колаж "Сьогодні"
Станція "Майдан Незалежності". Фото: колаж "Сьогодні"

На станції київського метрополітену "Майдан Незалежності" завершено капремонт всіх чотирьох ескалаторів. Вартість робіт склала майже 60 млн гривень.

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Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

"У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, тягові ланцюги, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші роботи. Ескалатори підземки – це дороговартісні механізми, які потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів", – йдеться в повідомленні.

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Також нагадаємо, що зараз йде послідовний капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів на станції "Лук'янівська".

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Всього в столичному метрополітені працює 122 ескалатора. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тисяч кілометрів пробігу або кожні 10-11 років, в залежності від типу обладнання.

Будівництво станцій

У Києві не тільки роблять ремонт, а й триває будівництво двох станцій – "Мостицька" і "Проспект Перемоги". Будівництво першої станції почалося в лютому 2019 року, а її відкриття заплановано на грудень 2021 року. Вона буде знаходиться між станціями "Сирець" і "Проспект Правди".

А станція "Проспект Правди" буде розташована в Подільському районіː на перехресті проспекту Правди і Межовий вулиці на Виноградарі і Мостицькому масиві. Відкриття станції також заплановано на грудень 2021 року.

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