У двох областях через негоду обмежили рух усього транспорту

Через несприятливі погодні умови правоохоронці ввели обмеження на рух усіх транспортних засобів на територіальних дорогах загального користування у Хмельницькій і Рівненській областях.

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Про це повідомляє Тelegram-канал патрульної поліції України.

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Автодорогу Київ – Чоп (М-06) у с. Стоянці патрульна поліція вже розблокувала. Унаслідок занесення вантажного автомобіля там було повністю перекрито рух транспорту в напрямку Києва.

Нагадаємо, у Києві провалився асфальт просто на проїжджій частині. Рух обмежено.

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На столичних дорогах стався транспортний колапс унаслідок затяжного снігопаду. Міські служби не можуть впоратися зі сніговими заметами, хоча спецтехніка працює в режимі нон-стоп.

Перед новим ударом негоди комунальники екстрено прибирали з доріг замети. За ніч зі столиці вивезли понад 3000 тонн снігу. Задіяли навіть БТРи – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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