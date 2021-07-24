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Три станції Київського метрополітену можуть закрити на вхід. У чому причина

24 липня 2021 9:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обмеження можуть ввести через сьогоднішній матч на НСК "Олімпійський"

Роботу станцій метро можуть обмежити

Роботу станцій метро можуть обмежити / Фото: Сьогодні

У столиці сьогодні, 24 липня, у Київському метрополітені можуть обмежити роботу ряду центральних станцій.

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Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

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Можливі обмеження пов'язані з футбольним матчем "Шахтар" – "Інгулець" на НСК "Олімпійський".

Які станції можуть закрити:

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Столичний паркувальник. Фото: колаж "Сьогодні"
  • "Олімпійська";
  • "Палац спорту";
  • "Площа Льва Толстого".
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У метрополітені додали, що після гри можуть обмежити вхід на ці станції.

Нагадаємо, у минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.

Також ми показували, як виглядала станція "Берестейська" після потужних злив:

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