На Південному мосту обмежать рух: як об'їхати пробки (карта)

У Києві з 22:00 12 березня до 5:00 15 березня буде частково обмежено рух на Південному мосту.
Про це повідомляє КМДА.
"Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Цими вихідними на Південному мосту виконають протиаварійні роботи на частині швів. Працюватимуть у напрямку правого берега", – йдеться в повідомленні.
Працювати будуть в напрямку Правого берега. Ремонтні роботи проведуть протягом суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік.
Під час ремонту рух буде обмежено частково (роботи виконають в першій смузі).
Раніше ми писали, що в Запоріжжі з Стамбула для будівництва мостового переходу через Дніпро прибув плавкран, він почав свою роботу в рамках програми "Велике будівництво".
Також ми писали про те, як в Дніпрі "тихо" відкрили Центральний міст після ремонту. Після двох років ремонтних робіт Центральний міст через Дніпро повністю здали в експлуатацію.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк