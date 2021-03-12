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На Південному мосту обмежать рух: як об'їхати пробки (карта)

12 березня, 11:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На мосту виконають протиаварійні роботи на частині швів

У Києві з 22:00 12 березня до 5:00 15 березня буде частково обмежено рух на Південному мосту.

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Про це повідомляє КМДА.

"Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Цими вихідними на Південному мосту виконають протиаварійні роботи на частині швів. Працюватимуть у напрямку правого берега", – йдеться в повідомленні.

Працювати будуть в напрямку Правого берега. Ремонтні роботи проведуть протягом суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік.

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Під час ремонту рух буде обмежено частково (роботи виконають в першій смузі).

Раніше ми писали, що в Запоріжжі з Стамбула для будівництва мостового переходу через Дніпро прибув плавкран, він почав свою роботу в рамках програми "Велике будівництво".

Також ми писали про те, як в Дніпрі "тихо" відкрили Центральний міст після ремонту. Після двох років ремонтних робіт Центральний міст через Дніпро повністю здали в експлуатацію.

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транспорт Київ ремонт південний міст рух

Джерело: Сьогодні

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