"Накинувся неадекват": у київському метрополітені п'яний чоловік намагався побити пасажира (відео)

Копи намагаються зловити порушника, а його дівчина заспокоїти. Фото: колаж "Сегодня"

У київській підземці сталася бійка. Один з п'яних пасажирів після сварки з дівчиною вирішив зірвати злість на хлопці, який сидів поруч.

Реклама

Своєю історією постраждалий чоловік поділився в Мережі, пише Київ Оперативний в Telegram.

Інцидент стався на станції "Дружби народів".

"Він пішов слідом за мною, я не зміг піти далі, тому що він поліз на мене з кулаками, при цьому не відповідав на питання: "Що я йому зробив?" – розповідає хлопець.

Реклама

За його словами, найімовірніше, його спонукала сварка зі своєю дівчиною, вони почали з'ясовувати стосунки у вагоні метро, щойно зайшли. Плюс до всього чоловік був п'яний.

"До приходу поліції, він ліз до мене з кулаками – ми повалятися на підлозі перону. До речі, поліція не змогла його заспокоїти відразу, він кидався і на них – був готовий з ними битися теж. Вражає той факт, що я їхав спокійно на роботу і на мене накинувся якийсь бухий неадекват", – додає він.

У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що після втручання поліції конфлікт на станції метро був вичерпаний. Втім, чоловік, на якого напав дебошир у метро, передумав.

"Заявник передумав і написав заяву. Зараз правоохоронці проводитимуть перевірку. Особу нападника встановлено, але його не затримували", – розповіли сайту в поліції Києва.

Якщо буде достатньо підстав, то на забіяку буде складено адміністративний протокол і він понесе покарання за свої дії.

Раніше ми писали, що в Рівному чиновники влаштували бійку на сесії облради.

Реклама

Нагадаємо, в Київській області колега вдарив у голову депутатку за знімання бійки. Жінка знімала на телефон бійку між депутатами більшості та місцевим активістом, який намагався закликати їх до відповіді.