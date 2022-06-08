Налякав пасажирів. У Києві чоловік у білому халаті гуляв рейками метро

На порушника з кульком у руках поліцейські склали протокол за хуліганство

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обговорюють у соціальних мережах відео, на якому чоловік гуляв рейками метрополітену в районі станції метро "Лівобережна". Чоловік був одягнений у білий халат, а поверх нього напнув куртку, в руках він ніс синій кульок. На дивного "мандрівника" дивилися стривожені пасажири, які зібралися на пероні, чекаючи поїзда.

В управлінні поліції Київського метрополітену нам підтвердили, що справді чоловік гуляв рейками метро станції "Лівобережна".

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"Співробітники поліції затримали чоловіка. На нього було складено адміністративний протокол – дрібне хуліганство. Це сталося у суботу ввечері. В цей час інтервал руху поїздів метрополітену складає 15 хвилин. Рух потягів на лінії не зупиняли. Чоловіка майже одразу підняли на перон співробітники поліції", — розповіли сайту "Сегодня" в Управлінні поліції Київського метрополітену.

Там додають, що чоловік поводився трохи неадекватно, був чимось стривожений.

"На ньому був білий халат – але чоловік ні медик, ні вчений. Він просто так одягнувся. При візуальному огляді він був під впливом алкоголю чи наркотиків. Можна сміливо сказати, що він був на емоціях. Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду, склали протокол та провели до виходу зі станції", — додають у поліції.

Як чоловік опинився на рейках – невідомо. Він міг перелізти через паркан чи йти до "Лівобережної" від сусідньої станції.

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