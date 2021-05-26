Названа дата, коли подорожчає вартість проїзду в Києві

Питання підвищення тарифів в Києві обговорюється вже другий тиждень. Все почалося з мітингу під мерією двох транспортних комунальних підприємств міста – "Київпастранс" і "Київського метрополітену". Їх профспілки заявили, що собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень. Вони зажадали від влади перегляду тарифів і передали в КМДА свої фінансові розрахунки. Сайт "Сьогодні" поцікавився, коли і на скільки подорожчає транспорт у Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА.

На скільки підніметься вартість проїзду в транспорті?

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За його словами, зараз працюють над цим питанням.

"Можу вас запевнити, що проїзду по 20 гривень точно не буде. Зараз ми шукаємо компромісні варіанти, щоб задовольнити очікування обох сторін – пасажирів і транспортників", – говорить заступник голови КМДА.

Також зараз, без економічних розрахунків, сказати точну суму не можливо.

"Нам потрібно все це детально підрахувати, проаналізувати, передбачити пільги, знижки. Тільки після цього ми зможемо виносити вартість проїзду на публічне обговорення", – додає Поворозник.

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Коли буде публічне обговорення тарифів?

Перший заступник голови КМДА зазначає, що поки не будуть готові економічно обгрунтувати ту чи іншу цифру, її не будуть озвучувати.

"Так належить за процедурою перегляду тарифів на проїзд. Ми прекрасно розуміємо, що бажання і запити транспортників – це одна історія. А платоспроможність пасажирів – зовсім інша", – говорить він.

Дата подорожчання проїзду в київському метрополітені

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Поки точно не можуть відповісти нам на питання – піднімуть до кінця літа тариф.

"Швидше за все, так і буде. Є відпрацьована процедура обговорення та затвердження нових тарифів на проїзд, вона займе приблизно стільки часу", – говорить Микола Поворозник.

Раніше ми писали, що в столичному метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через пандемії коронавіруса і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.