Не для простих людей. Як в міжнародному аеропорту "Бориспіль" обслуговують віпів

Ціна за тригодинне перебування в залі – 4 тисячі 500 гривень за одну людину, за дітей беруть половину вартості

Термінал столичного аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"

VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнано найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

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В аеропорту відзначають, що Прем'єр VIP зал аеропорту "Бориспіль" працює цілодобово.

Що пропонують

зустріч пасажира асистентом VIP зали;

організація процедури реєстрації авіаквитків і багажу;

перебування в Прем'єр VIP залі протягом 3:00 годин;

доставка пасажирів до літака окремим мікроавтобусом або преміальним легковим автомобілем BMW;

турбота про багаж клієнта протягом всього обслуговування;

індивідуальна парковка;

швидкісний і безперебійний WI-FI на території VIP зали;

факс, принтер, копіювальний апарат, сканер;

проходження паспортного і митного контролю через окремі пункти;

послуги бару: алкогольні і безалкогольні напої; сніданки, основні страви, закуски і десерти.

Ціни не для всіх

Стати відвідувачем залу задоволення не з дешевих. За тригодинне перебування в залі доведеться викласти 4500 гривень за одну людину. За дитину у віці від 2 до 12 років у супроводі дорослих – 2250 гривень. З дітей до 2 років – оплата не стягується.

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До речі, в VIP залі аеропорту теж закрита кімната для куріння, але співробітники залу відзначають, що небідні курці, яким сильно закортіло, можуть курити на балконі зали.

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Раніше ми писали, чому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" закриті всі кімнати для куріння.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт "Бориспіль".