Не для простих людей. Як в міжнародному аеропорту "Бориспіль" обслуговують віпів

Термінал столичного аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"
VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнано найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.
В аеропорту відзначають, що Прем'єр VIP зал аеропорту "Бориспіль" працює цілодобово.
Що пропонують
- зустріч пасажира асистентом VIP зали;
- організація процедури реєстрації авіаквитків і багажу;
- перебування в Прем'єр VIP залі протягом 3:00 годин;
- доставка пасажирів до літака окремим мікроавтобусом або преміальним легковим автомобілем BMW;
- турбота про багаж клієнта протягом всього обслуговування;
- індивідуальна парковка;
- швидкісний і безперебійний WI-FI на території VIP зали;
- факс, принтер, копіювальний апарат, сканер;
- проходження паспортного і митного контролю через окремі пункти;
- послуги бару: алкогольні і безалкогольні напої; сніданки, основні страви, закуски і десерти.
Ціни не для всіх
Стати відвідувачем залу задоволення не з дешевих. За тригодинне перебування в залі доведеться викласти 4500 гривень за одну людину. За дитину у віці від 2 до 12 років у супроводі дорослих – 2250 гривень. З дітей до 2 років – оплата не стягується.
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До речі, в VIP залі аеропорту теж закрита кімната для куріння, але співробітники залу відзначають, що небідні курці, яким сильно закортіло, можуть курити на балконі зали.
Раніше ми писали, чому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" закриті всі кімнати для куріння.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт "Бориспіль".