Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Не до 20 гривень. Кличко пояснив, коли і на скільки підвищать ціни на поїзд у Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 20:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він наголосив, що взимку тарифи на поїздки в громадському транспорті столиці не зміняться
За словами Кличка, обговорення щодо нових цін на проїзд продовжуються.
За словами Кличка, обговорення щодо нових цін на проїзд продовжуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці.

Про це він розказав в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.

Реклама

Коли тарифи зростуть

Кличко пояснив ініціативу надати з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн транспортним підприємствам Києва.

"Що означає "дотація"? Сьогодні собівартість проїзду менше, ніж ціна на проїзд. Така ж сама ситуація і в інших містах. Інші міста вже підняли ціну на проїзд, ми тримаємося", – сказав він.

Мер знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде.

Реклама

Якими будуть нові ціни

Відповідно вже навесні в столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що наразі триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:

  • Для киян розглядається ціна 12 гривень по картці киянина.
  • Жителі області можуть купити проїздний – ціна за одну поїздку становитиме 14 гривень.
  • Якщо це одноразова поїздка – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".

"Але це рішення ми будемо приймати тільки після обговорень, презентації, обгрунтування", – уточнив мер столиці.

При цьому пільговики будуть і далі їздити в транспорті безкоштовно.

Реклама

Підвищення цін на проїзд у столиці відтермінують за рахунок киян

Влада Києва вирішила, як стримати підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті. Для цього транспортним підприємствам Києва виділять з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн.

За словами Кличка, Київрада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів "Київпастрансу" та "Київському метрополітену".

"Пропоную на засіданні у наступний вівторок розглянути як невідкладний проєкт рішення про зміни до Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Кошти повинні отримати транспортні підприємства міста – "Київпастранс" і "Київський метрополітен". 500 мільйонів гривень – як дотацію на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста", – сказав він.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 704

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти