Не до 20 гривень. Кличко пояснив, коли і на скільки підвищать ціни на поїзд у Києві

Він наголосив, що взимку тарифи на поїздки в громадському транспорті столиці не зміняться

За словами Кличка, обговорення щодо нових цін на проїзд продовжуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці.

Про це він розказав в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.

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Коли тарифи зростуть

Кличко пояснив ініціативу надати з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн транспортним підприємствам Києва.

"Що означає "дотація"? Сьогодні собівартість проїзду менше, ніж ціна на проїзд. Така ж сама ситуація і в інших містах. Інші міста вже підняли ціну на проїзд, ми тримаємося", – сказав він.

Мер знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде.

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Якими будуть нові ціни

Відповідно вже навесні в столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що наразі триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:

Для киян розглядається ціна 12 гривень по картці киянина.

по картці киянина. Жителі області можуть купити проїздний – ціна за одну поїздку становитиме 14 гривень .

. Якщо це одноразова поїздка – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".

"Але це рішення ми будемо приймати тільки після обговорень, презентації, обгрунтування", – уточнив мер столиці.

При цьому пільговики будуть і далі їздити в транспорті безкоштовно.

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Підвищення цін на проїзд у столиці відтермінують за рахунок киян

Влада Києва вирішила, як стримати підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті. Для цього транспортним підприємствам Києва виділять з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн.

За словами Кличка, Київрада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів "Київпастрансу" та "Київському метрополітену".

"Пропоную на засіданні у наступний вівторок розглянути як невідкладний проєкт рішення про зміни до Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Кошти повинні отримати транспортні підприємства міста – "Київпастранс" і "Київський метрополітен". 500 мільйонів гривень – як дотацію на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста", – сказав він.

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