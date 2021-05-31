Не пристебнувся і вилетів через вікно: в Київській області сталася смертельна ДТП (фото)

Чоловік швидше за все не був пристебнутий і вилетів через бокове скло при зіткненні з відбійником

У Київській області сьогодні вранці, 31 травня, відбулася серйозна ДТП. В результаті аварії на 34 км автодороги "Київ-Одеса" загинув чоловік.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви в Facebook.

На дорозі виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen, а в кюветі тіло чоловіка.

"В автомобілі лопнуло переднє праве колесо. В результаті авто відкинуло на відбійник, а від удару водій вилетів через пасажирське вікно на узбіччя. Чоловік загинув до приїзду медиків", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, загинув телеведучий Анатолій Дяченко. Аварія трапилася в півгодини їзди від його будинку, під Вишгородом. Разом зі своїм другом Анатолій повертався з риболовлі.

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