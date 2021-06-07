Не пристебнувся і вилетів з авто: в Києві сталося ДТП з постраждалими (відео)

ДТП в столиці біля ТЦ "Ультрамарин". Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 7 червня на перехресті вулиць Кудряшова і Василя Липківського сталося ДТП з постраждалими. Одного з учасників аварії забрали медики.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.
Ford і ВАЗ зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.
Так, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
"Закликаємо вас користуватися ременями безпеки кожного разу сідаючи за кермо або на пасажирське сидіння", – пишуть в повідомленні патрульні.
Чоловіка з ВАЗа госпіталізували медики.
Раніше ми писали, що під Києвом в свій день народження загинув 12-річний хлопчик.
Нагадаємо, на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – в реанімації.