Не пристебнувся і вилетів з авто: в Києві сталося ДТП з постраждалими (відео)

Машини зіткнулися на перехресті – на місці працюють слідчо-оперативна група і медики

ДТП в столиці біля ТЦ "Ультрамарин". Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 7 червня на перехресті вулиць Кудряшова і Василя Липківського сталося ДТП з постраждалими. Одного з учасників аварії забрали медики.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Ford і ВАЗ зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

Так, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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"Закликаємо вас користуватися ременями безпеки кожного разу сідаючи за кермо або на пасажирське сидіння", – пишуть в повідомленні патрульні.

Чоловіка з ВАЗа госпіталізували медики.

Раніше ми писали, що під Києвом в свій день народження загинув 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобіля Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – в реанімації.