Русский
$ 27,5
33,39
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Не проскочив на світлофорі? У Києві зіткнулося два авто (фото)

31 травня, 17:41

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Це перехрестя на Позняках вже давно славиться своєю підвищеною аварійністю

У Києві на перехресті вулиці Анни Ахматової і проспекту Григоренка сталася "дорога" ДТП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", тут не розминулися автомобілі Lexus і Skoda.

Реклама

Наразі співробітники поліції встановлюють механізм і причини ДТП.

Обидва автомобілі після зіткнення вимагають ремонту, благо, обійшлося без жертв і травм.

Реклама

В тренді
У Києві помітили літаючу тарілку із зеленою фігурою всередині (фото)

Це перехрестя на Позняках вже давно славиться своєю підвищеною аварійністю. Водії тут постійно намагаються проскочити на світлофорі, але не у всіх, як бачимо, це виходить зробити.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні відбулася ДТП під Києвом – загинув водій.

Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летальної ДТП в Луцькому районі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

У київському метрополітені піднімуть ціни на проїзд. Скільки коштуватиме поїздка?
У київському метрополітені піднімуть ціни на проїзд. Скільки коштуватиме поїздка?Транспорт
Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про дату
Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про датуТранспорт
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Наскільки подорожчає проїзд у Київському метрополітені? Експерти зробили прогноз
Наскільки подорожчає проїзд у Київському метрополітені? Експерти зробили прогнозТранспорт
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)Транспорт
Під Києвом – страшна аварія: загинув військовий, є постраждалі (фото)
Під Києвом – страшна аварія: загинув військовий, є постраждалі (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти