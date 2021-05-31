Не проскочив на світлофорі? У Києві зіткнулося два авто (фото)

Це перехрестя на Позняках вже давно славиться своєю підвищеною аварійністю

У Києві на перехресті вулиці Анни Ахматової і проспекту Григоренка сталася "дорога" ДТП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", тут не розминулися автомобілі Lexus і Skoda.

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Наразі співробітники поліції встановлюють механізм і причини ДТП.

Обидва автомобілі після зіткнення вимагають ремонту, благо, обійшлося без жертв і травм.

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Це перехрестя на Позняках вже давно славиться своєю підвищеною аварійністю. Водії тут постійно намагаються проскочити на світлофорі, але не у всіх, як бачимо, це виходить зробити.

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Нагадаємо, що сьогодні відбулася ДТП під Києвом – загинув водій.

Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летальної ДТП в Луцькому районі.