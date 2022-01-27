Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Неминуче! Ціни на проїзд у маршрутках Києва зростуть – експерти

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 13:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі одна поїздка у маршрутці обходиться киянам у 8 грн, але обговорення щодо нових цін на проїзд тривають
Питання подорожчання проїзду у маршрутках Києва назріває давно
Питання подорожчання проїзду у маршрутках Києва назріває давно / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи підніматимуть тарифи за проїзд у столичних маршрутках.

Реклама

Що кажуть у КМДА?

У КМДА нам повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх було вказано тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку та помітять змінений тариф, то це вважатиметься порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – пояснили у КМДА.

Подорожчання маршруток неминуче?

Експерти кажуть, що питання подорожчання проїзду в маршрутках Києва назріває давно.

"Перевізники його стримують як можуть, але це більше схоже на те, як намагатися утримати слона за ногу. Все дорожчає в ціні, а жодної індексації немає, зокрема зарплат у пасажирів. Думаю, що подорожчання проїзду маршрутками – це неминучий крок. Але перевізникам доведеться узгодити нові розцінки з київською мерією", – розповів сайту "Сьогодні" голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він вважає, що тариф у маршрутках має бути єдиним. І у цьому питанні перевізники мають зійтись із керівництвом міста.

Реклама

"Перевізники мають бути на рівних умовах – і комунальні, й приватні. Все має бути обґрунтовано та прораховано, а також економічно доцільно. Наприклад, є маршрути, де високий пасажиропотік, а є маршрути, де мало пасажирів. Потрібно обов'язково брати це до уваги" , – зазначає Олексій Павленко.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Дніпрі затримали солдата, який влаштував криваву стрілянину (фото) – оновлено Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Понад 20 грн за проїзд! Розповідаємо, чи подорожчають маршрутки у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко З трирічною дитиною на руках: у Києві мати намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

9 839

захворіло за тиждень в Києві

+42%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти