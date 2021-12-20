У Києві через затори на дорогах утворилися величезні черги в метро (фото)

Нині у столиці справжній транспортний колапс через сніжну погоду

Через негоду в столиці люди змінили наземний транспорт на метро/Фото: Telergram-канал Ху*вый Киев, колаж: "Сьогодні"

20 грудня Київ накрила негода. Через снігопади деякий транспорт у столиці став, тому люди вимушені пересісти на метро, де утворилися величезні черги.

Фото з підземки опублікував столичний Telegram-канал.

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Людей в підземці дуже багато

На фото можна побачити, що на деяких станціях метрополітену утворилися величезні черги. Люди намагаються потрапити у забиті вагони метро. Крім того, великі черги й до ескалаторів й турнікетів.

Черги до входу в метро/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

Черги до турнікетів у метро Києва/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

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Люди заполонили станцію метро/Фото: Telegram-канал Ху*вый Киев

Ситуація з наземним транспортом у столиці

Через негоду утворилися величезні затори на дорогах та мостах. На Лівому березі столиці рух ускладнений на Броварському проспекті, а також Харківському та Бориспільському шосе. На Правому березі Києва затори скували проспект Перемоги, Степана Бандери та Набережне шосе. Крім того, складно проїхати на бульварі Дружби Народів, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Любомира Гузара, Великій Житомирській, Набережно-Рибальській, Полярній. Також затори утворилися і на мостах – Південному, Північному, Дарницькому та Шулявському.

на дорогах та мостах. На Лівому березі столиці рух ускладнений на Броварському проспекті, а також Харківському та Бориспільському шосе. На Правому березі Києва затори скували проспект Перемоги, Степана Бандери та Набережне шосе. Крім того, складно проїхати на бульварі Дружби Народів, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Любомира Гузара, Великій Житомирській, Набережно-Рибальській, Полярній. Також затори утворилися і на мостах – Південному, Північному, Дарницькому та Шулявському. Через снігопад з рейок зійшов трамвай . ДТП сталася на вулиці Кирилівській. Через це на дорозі утворився затор. Інформації про постраждалих наразі немає. Трамвай не зміг повернути, тому і зійшов з рейок.

. ДТП сталася на вулиці Кирилівській. Через це на дорозі утворився затор. Інформації про постраждалих наразі немає. Трамвай не зміг повернути, тому і зійшов з рейок. Через негоду в столиці різко підскочили ціни на таксі. Зокрема, ціна таксі з правого на лівий в популярних таксі-сервісах коливається від 490 до 850 гривень. Ціна залежить як від місця посадки, так і від рівня комфорту автомобіля. Натомість з Оболоні на Хрещатик можна доїхати за 500 гривень. Перевізники під ціною на проїзд пояснюють таку вартість тим, що "попит завищений". Ціни з центру до ВДНГ також стартують від 500 гривень. При тому, що у звичайні дні вартість однієї поїздки коливається в межах 200-250 гривень.

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