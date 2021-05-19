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Жодного шансону і плакатів зі Шварценеггером: в київських маршрутках обслуговуватимуть по-новому

19 травня, 19:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепер пасажир має право поскаржитися на водія, якщо той неадекватно поводитиметься

З пандусами, електронними квитками і без музики в салонах. З липня пасажирів в столичних маршрутках обслуговуватимуть по-новому. Які правила поки діятимуть в автобусах на 19-ти маршрутах, дізнавався кореспондент Єгор Логінов.

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Так, тепер зупинки обов'язково оголошуватимуть, а їх назви – писатимуть на спеціальних табло в салоні – двома мовами – українською та англійською.

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А водіїв переодягнуть в уніформу.

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"Якщо пасажир бачитиме якусь неадекватну хамську поведінку з боку водія – він бачитиме, як його звуть, його фотографію і може бути відповідна скарга. Не тільки шансону – нічого не звучатиме, крім розмов людей або наявності у них навушників. Ми забороняємо будь-яке візуальне забруднення. Плакати з культуристами з 90-х зі Шварцнеггером йдуть в минуле. Жодних штор, радянських вимпелів", – говорить заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

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Раніше ми писали, що вулицями Києва курсує "антиковідна" маршрутка.

Нагадаємо, в Києві через карантин проїзд в громадському транспорті можливий тільки за спецперепустками.

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