Новинка в аеропорту Бориспіль: Макс Барських буде "зустрічати" пасажирів SkyUp

З треку Just Fly зовсім скоро буде починатися кожна подорож пасажирів SkyUp Airlines

Саундтрек від Макса Барських Just Fly — наступний органічний етап продуманих і глобальних змін SkyUp Airlines / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

Новий сингл співака Макса Барських Just Fly незабаром буде зустрічати пасажирів української авіакомпанії SkyUp Airlines. Щоб кожна подорож для пасажирів починалася з посмішки і позитивного настрою.

"Just Fly – це маніфест добра і світла. Трек, який заряджає відчуттям легкості і польоту, запалює внутрішнє сонце в кожному з нас, мотивує сміливо мріяти і всіма силами прагнути до своїх цілей", – коментує керівник відділу маркетингу SkyUp Airlines Маріанна Григораш.

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"Все це співзвучно духу SkyUp Airlines, і ми дуже раді, що наша колаборація з Максом Барських і Алан Бадоєвим вийшла сильною і торкнулася сердець багатьох людей в Україні і далеко за її межами. Наша образ як українського авіаперевізника – стати гордістю своєї країни і розповісти про неї всьому світу. Just Fly повертає ту ж спрагу і задоволення від пригод і подорожей, які ми почали втрачати через пандемію, і саме з цього треку зовсім скоро буде починатися кожна подорож пасажирів SkyUp Airlines", – додала Григораш.

Кліп-мюзикл Just Fly від Барських та Бадоєва, в якому можна побачити нову уніформу, знятий в стилі 50-х, що теж йде наперекір усталеним трендам і передає час, коли музика розповідала щирі і найяскравіші історії кохання.

Прем'єра відбулася 20 серпня на YouTube-каналі співака, де відео вже набрало практично 7 з половиною мільйонів переглядів. TikTok-челендж #justflybaby набрав більше 11 мільйонів переглядів і понад 4,5 тисячі відзнятих відео, а пісня очолила плейлисти Spotify відразу в декількох європейських країнах: Німеччині, Швейцарії, Румунії, Угорщини та Польщі – вперше за всю кар'єру артиста.

Каблуки і спідниці будуть в минулому

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У SkyUp відзначають, що змінили форму бортпровідниць. З осені вони будуть носити кросівки замість туфель на шпильці.

/ Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

Зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм, які ми створили разом з партнерами з GUDU. Доповнює образ легкий шкіряний тренч", – додали в компанії.

Що ще зміниться:

Хустку бортпровідниці будуть носити на плечі, а не на шиї.

Новий макіяж в кольорах неба, які можна побачити тільки на висоті. Це м'який помаранчевий, як під час заходу сонця, і ніжно-блакитний, як на світанку.

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