Нову окружну в Києві прокладуть через 2 лісгоспи. Що буде з деревами?

В ході будівництва Київської обхідний дороги (КОД) в рамках президентської програми "Велике будівництво" замість кожного зрубаного висадять нове дерево.

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Про це завили в "Укравтодорі" після того, як Українська природоохоронна група (UNCG) опублікувала повідомлення з твердженням, що будівництво однієї з ділянок (КОД) знищить 40 гектарів лісу. Висновок про знищення лісу UNCG зробила з візуалізації будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ – Ковель і М-06 Київ – Чоп.

"Дійсно, ця ділянка проходить через два лісових масиви – Київського та Клавдієвського лісгоспів. Наразі ділянка якраз на етапі проєктування. Наголосимо, що незалежно від остаточного варіанту проєкту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев. Замість кожного видаленого дерева буде висаджено нове. Таким чином, будівництво КОД не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області. Дякуємо UNCG за увагу до дорожніх проєктів і запевняємо, що наразі наша команда працює над тим, щоб якісних екоорієнтованих рішень в Україні ставало більше" , – уточнив "Укравтодор".

Нагадаємо, влітку 2020 року "Укравтодор" зробив перший крок до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, він буде починатися від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Загальна протяжність КОД становитиме майже 150 км.

За словами заступника керівника Офісу президента і координатора "Великий будівництва" Кирила Тимошенко, ремонт доріг місцевого значення – один з пріоритетів на 2021 рік.

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