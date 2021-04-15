Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

Кличко заявив, що влада робить все можливе, щоб витіснити маршрутки з вулиць Києва – зробити це хочуть через закупівлю нового сучасного транспорту

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві через два-три роки зникнуть маршрутки.

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Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

Кличко пояснив, що зараз влада не може заборонити роботу цього виду транспорту, оскільки він "виконує свою функцію".

"Маршрутки ми заборонити не можемо, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів. І це один зі шляхів, за допомогою якого ми можемо витиснути маршрутки з нашого міста", – сказав Кличко

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За його словами, лише за останні роки столиця закупила більше 300 автобусів і понад 100 трамваїв. На запитання журналіста, чи може мер конкретизувати час зникнення маршруток, він назвав два-три роки.

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Нагадаємо, що в травні 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував нову модель громадського транспорту. А у середині січня у Раді зареєстрували законопроект про громадський транспорт. Згідно з ним, використання маршруток у столиці стане неприйнятним.

Раніше ми повідомляли, що робота маршрутних таксі в Києві на межі зупинки. Це сайту "Сьогодні" підтвердили в Комунальній службі перевезень КМДА і в Асоціації перевізників Києва і Київської області.

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