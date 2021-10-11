Черговий "герой парковки": у Києві BMV обклали бетонними брилами (фото)

У Києві BMV на парковці обклали бетонними брилами. Інцидент стався в районі Національного авіаційного університету.
Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас" .
На фото видно, що авто припаркувалося між жовтими блоками, які тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.
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"На Гарматній, 44 комусь не сподобалася парковка BMW", – підписано фото в Telegram-каналі.
Автомобіль обклали бетонними блоками. Фото: Київ Зараз
Протиугінна система
У коментарях спробували розібратися, чому водій вибрав це місце і хто розставив навколо його авто бетонні перешкоди.
"Це сам господар так зробив, антиугон у нього такий", – пише один з користувачів соцмережі.
Ще один чоловік припустив, що водій BMV прострочив зняття з "евробляхи", ось і ухиляється від штраф-майданчиків.
"Судячи зі слідів на асфальті запасливий господар заготовив блоки раніше", – жартують в коментарях.
Чи будуть змушувати платити за парковку в дворах
У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворахбудинків від мешканців Києва. Міська адміністрація в рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.
"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК".
Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.
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