Один день з життя київського метро: собака на платформі і живий самогубець (фото)

Сьогодні в київському метрополітені стався ряд подій. Наприклад, чоловік потрапив під колеса поїзда, а на "Політеху" якимось чином потрапила в вестибюль собака і це ще не все.

Реклама

Про сьогоднішні події написала в Facebook заступник начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

За її словами, сьогодні в підземці відкрили проєкт про донорство, а також пасажир опинився під складом поїзда.

"Попередньо самогубця. Живий , в лікарні. На Позняках планується заміна турнікетів у другому вестибюлі. Вандали пошкодили дефібрилятор, ох це печаль. Завтра напишу детальніше. Хтось пропустив пса у вестибюль "Політехнічного інституту", – написала Наталя Макогон.

Як зазначила заступник начальника підземки, дезорієнтована собака пробігла повз контролера на ескалатор і на платформу.

Реклама

"На щастя, без травм. Спільно з поліцією піймали, вивезли зі станції, нагодувалии відпустили. У вусі "кліпса", тому очевидно, це наш місцевий пес, бо дуже спокійно побіг "у справах", – написала вона.

Раніше ми писали, що на станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи.

Боротьба з МАФами в столиці ведеться не перший рік і масштабно. Нещодавно комунальники розібрали конструкції на метро "Либідська".