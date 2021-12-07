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Офіційно! Іспанський лоукост Vueling почав літати до України (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 19:51
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З сьогоднішнього дня до аеропорту "Бориспіль" здійснюють перевезення 38 авіакомпаній за 118 напрямками
Іспанський лоукост Vueling почав літати до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"
Іспанський лоукост Vueling почав літати до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines розпочав пасажирські рейси регулярного сполучення між Парижем та Києвом.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Як стало відомо, з сьогодні в аеропорт "Бориспіль" здійснюють перевезення 38 авіакомпаній за 118 напрямками. Отже, це свідчить про швидке відновлення пасажирських перевезень, а також про те, що стратегія щодо залучення нових перевізників та розширення мережі працює та приносить певні результати.

"Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів", – сказав генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

До речі, компанія Vueling літає до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі.

Авіаперевізник виконує рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі. Флот авіакомпанії складається з літаків типу A320 та А319.

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