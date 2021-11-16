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Офіційно! Проїзд у Києві подорожчає: скільки платитимемо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
16 листопада, 16:42
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Тарифи підвищують не для всіх. Це пов'язано з тим, щоб забезпечити безпеку перевезення пасажирів
У Києві дорожчає проїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві дорожчає проїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня разова поїздка в комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Причина підвищення тарифів

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

  • Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально-вразливих категорій населення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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