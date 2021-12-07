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Величезні тролейбуси та нові вагони метро: в Києві оновлять громадський транспорт

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 15:19
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Для цього місто бере великий кредит у Європейського інвестиційного банку
Для цього потрібно запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро.
Для цього потрібно запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ планує заключити кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці кошти планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.

Про це повідомили у "Київському метрополітені".

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Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:

  • 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра,
  • 72 тролейбусів довжиною понад 18,5 метра.

"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю", – йдеться в повідомленні.

Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

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Кияни не вірять в оновлення транспорту

Новинам "Сьогодні" скаржилися, що транспорт не оновлювався дуже довго – якими були жовті трухлі маршрутки, такими і залишилися.

"Думаю, що подорожчання буде (до 20 гривень, – ред.), а наступного результату не буде".

Люди кажуть, що транспорт уже дорожчав з 8 до 10 гривень - "і нічого не оновлювалося" .

"Ніколи нічого не оновиться. Куплять два-три трамваї з Польщі або Чехії – це весь їхній бізнес".

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