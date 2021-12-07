Величезні тролейбуси та нові вагони метро: в Києві оновлять громадський транспорт

Київ планує заключити кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці кошти планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.
Про це повідомили у "Київському метрополітені".
Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:
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- 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра,
- 72 тролейбусів довжиною понад 18,5 метра.
"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю", – йдеться в повідомленні.
Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.
Кияни не вірять в оновлення транспорту
Новинам "Сьогодні" скаржилися, що транспорт не оновлювався дуже довго – якими були жовті трухлі маршрутки, такими і залишилися.
"Думаю, що подорожчання буде (до 20 гривень, – ред.), а наступного результату не буде".
Люди кажуть, що транспорт уже дорожчав з 8 до 10 гривень - "і нічого не оновлювалося" .
"Ніколи нічого не оновиться. Куплять два-три трамваї з Польщі або Чехії – це весь їхній бізнес".
Раніше ми писали:
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