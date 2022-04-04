Метрополітен відновив рух "зеленої" лінії на лівий берег столиці

Громадський транспорт у Києві відновлює роботу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві починають поновлювати роботу громадського транспорту. З 4 квітня знову працює швидкісний трамвай на Борщагівці, а потяги метро почали їздити через Південний міст.

Про це повідомили у КМДА.

Реклама

Трамваї

Швидкісний трамвай №3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".

Далі по темі Відкрили Південний міст та запустили швидкісний трамвай на Борщагівці: робота транспорту у Києві 4 квітня

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33А.

Трамвайне сполучення організовано на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Реклама

Завтра, 5 квітня, також розпочне курсувати трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Мости

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мосту повністю відновлено рух в обох напрямках.

Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.

Реклама

Метро

З 4 квітня з 8:30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст.

Рух по "зеленої" лінії організовано від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

"Червона" лінія функціонує від станції Шулявська до станції Театральна. "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Без зупинки потяги пройдуть повз станцію: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого2", "Палац спорту" та "Кловська".

Середній інтервал на лініях становить одну годину. Графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності.

Для перевезення пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Автобусні маршрути, до яких внесено зміни:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по проспекту Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 22 – від вул. Медової Південний міст до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврської ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспект Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не проводиться.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не проводиться.

Раніше ми писали: