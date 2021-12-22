Скасовані рейси та затримки: Київ через збій транспорту скували пробки (мапи)

У місті скасували чотири рейси електрички, а також затримуються трамваї та тролейбуси

У столиці вранці утворився транспортний колапс / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці 22 грудня затримується рух громадського транспорту. Крім того, скасували кілька рейсів міської електрички.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.

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Рух транспорту затримується

Затримується рух тролейбусів № 40, 40к на Солом'янській площі у напрямку Палацу Спорту через ДТП. На місце викликано поліцію.

Рух тролейбусів організований через Південний вокзал.

Затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Коперника у напрямку вул. Старовокзальній з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Скасували електрички

22 грудня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307, 7308, 7315, 7316.

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Це сталося з технічних причин.

Затори у місті

На лівому березі затори перед усіма мостами, що ведуть на правий берег. Як повідомляють дані Google maps, стоїть рух на:

проспект Бажана;

проспект Соборності;

Броварському проспекті;

бульварі Перова;

проспект Романа Шухевича.

На Лівому березі зараз шість аварій / Фото: Google Maps

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На правому березі пробки на:

вулиці Академіка Заболотного;

Кільцевій дорозі;

проспекті Перемоги;

вулиці Олени Теліги;

проспекті Степана Бандери.

У Святошинському районі чотири ДТП / Фото: Google Maps

В центрі стоїть рух на:

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка;

вулиці Мечнікова;

бульварі Лесі Українки;

вулиці Грушевського;

Петровській алеї та ін.

Центр краще об'їхати / Фото: Google Maps

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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