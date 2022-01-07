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Відсвяткував на рейках. У Києві неадекватний чоловік паралізував роботу метро (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 17:25
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Поїзди на станції синьої гілки не ходили близько 10 хвилин
Його підняли на перон до приходу поліції.
Його підняли на перон до приходу поліції. / Фото: Колаж: Сьогодні

На станції метро "Теремки" 7 січня на Різдво неадекватний чоловік із пляшкою пива в руках паралізував рух поїздів на синій гілці столичного метрополітену. Чоловік спустився на рейки і стояв там близько 10 хвилин, щось говорячи та розпиваючи пиво.

Горе-екстремала довго вмовляли піти з рейок, але він продовжував мовити про вічне. Незабаром його вдалося підняти на перон.

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Коли ж прибула поліція

Користувачі соціальних мереж пишуть, що на місці довго не було поліції. Там же писали, що насправді роботу метро було паралізовано на 30, а не на 10 хвилин.

"Поліцейські одразу опинилися на місці, коли був помічений пасажир на рейках метро. Потяги не ходили 30 хвилин, тому що було необхідно терміново знеструмити контактну рейку, щоб врятувати життя цій людині. А для знеструмлення знадобився час", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Чоловік був дуже п'яний. Це уродженець Донецької області 1996 року народження.

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Хуліган заплатить штрафи

"На чоловіка було складено кілька адміністративних протоколів: перебування у метро у нетверезому стані, дрібне хуліганство та порушення масочного режиму – чоловік був без маски", – розповіли нам у поліції.

Чоловіка відвезла швидка

У метрополітені нам сказали, що після інциденту хулігана забрала швидка. Однак у поліції запевняють, що він не отримав травм.

На Різдво у Києві можуть закривати метро

7 січня у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метрополітену Залежно від пасажиропотоку можуть закривати на вхід такі станції:

  • "Золоті ворота"
  • "Контрактова площа"
  • "Поштова площа"
  • "Хрещатик"
  • "Майдан Незалежності"

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7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
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