Парковка в болоті: ділянку зеленої зони в Києві водії перетворили на місиво (фото)

На проспекті Григоренка, 12 ділянку зеленої зони водії перетворили на суцільне болото. Йдеться про територію між вулицею Зовнішньою і проспектом Григоренка, поруч із озером Жандарка, повідомляє кореспондент "Сьогодні".



Як заїзд до місця парковки автомобілів водії використовують тротуар. Він покритий болотом від коліс. Місце парковки, яке раніше було зеленою зоною, наразі є суцільним місивом.

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Водії кажуть, що їм просто ніде паркувати автомобілі. Хоча посеред проспекту є велика платна парковка. Дехто з водіїв поводяться агресивно і кажуть, що платять за таку стоянку в болоті. А ось кому, говорити відмовляються.





У департаменті благоустрою КМДА зазначають, що водії фактично знищили зелену зону, а це є порушенням правил благоустрою. Втім, відповідальність за стан цієї території несе її балансоутримувач.

"Потрібно з'ясувати, хто відповідає за територію і у кого вона перебуває на балансі. Балансоутримувач відповідає за благоустрій цієї території і несе відповідальність", – пояснили нам в департаменті благоустрою КМДА.

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