Пасажирський колапс. Через карантин кияни по півтори години чекають на зупинках транспорт (відео)

Через посилений карантин кияни по півтори години чекають на зупинках. Щоби водії не брали більше пасажирів ніж дозволено – суворо стежать поліцейські. Штрафи за порушення чималі – від 17 до 34 тисяч гривень.

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Однак навіть таке покарання лякає далеко не всіх, і водії вигадують нові способи, як обхитрити правоохоронців.

Нині салони громадського транспорту мають бути заповнені лише наполовину, тож у чергах дехто проводить по півтори години.

Чи дотримуються водії карантинних правил – перевіряють поліцейські. Як виявляється – порушує кожен другий. На кінцевих зупинках вони намагаються хитрувати. Мовляв, нікуди не їдуть.

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Водіям-порушникам виписують протоколи, далі справа за судом. Через сварки з правоохоронцями маршрутки подекуди стоять на зупинках по півгодини. Люди намагаються потрапити в салон, не зважаючи на поліцейських.

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Нові обмеження додають проблем не лише киянам, а й жителям області. Більшість взагалі відмовилася від поїздок до столиці, тож черг на зупинках, у порівнянні з містом – немає зовсім.

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Раніше ми повідомляли, що влада столиці прийняла рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.

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