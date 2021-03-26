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Пасажирський колапс. Через карантин кияни по півтори години чекають на зупинках транспорт (відео)

26 березня, 06:08

Алексей Гомон , Юлія Ляхова

Чи дотримуються водії карантинних правил – перевіряють поліцейські

Через посилений карантин кияни по півтори години чекають на зупинках. Щоби водії не брали більше пасажирів ніж дозволено – суворо стежать поліцейські. Штрафи за порушення чималі – від 17 до 34 тисяч гривень.

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Однак навіть таке покарання лякає далеко не всіх, і водії вигадують нові способи, як обхитрити правоохоронців.

Нині салони громадського транспорту мають бути заповнені лише наполовину, тож у чергах дехто проводить по півтори години.

Чи дотримуються водії карантинних правил – перевіряють поліцейські. Як виявляється – порушує кожен другий. На кінцевих зупинках вони намагаються хитрувати. Мовляв, нікуди не їдуть.

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Водіям-порушникам виписують протоколи, далі справа за судом. Через сварки з правоохоронцями маршрутки подекуди стоять на зупинках по півгодини. Люди намагаються потрапити в салон, не зважаючи на поліцейських.

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Нові обмеження додають проблем не лише киянам, а й жителям області. Більшість взагалі відмовилася від поїздок до столиці, тож черг на зупинках, у порівнянні з містом – немає зовсім.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що влада столиці прийняла рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.

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